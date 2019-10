Uwaga, w pudrze dla dzieci wykryto rakotwórczy azbest!

W jednej z próbek pudru dla dzieci wyprodukowanego przez znaną firmę Johnson & Johnson wykryto ślady rakotwórczego azbestu. Firma postanowiła wycofać z obrotu partię produktu, a osoby, które zdążyło go kupić, mogą go zwrócić do sklepu.