Prokuratura Rejonowa w Kaliszu przygląda się głośnej sprawie obywatelskiego zatrzymania 53-letniego lekarza na terenie gminy Pleszew

To będzie chciała ustalić Prokuratura Rejonowa w Kaliszu. - Na ten moment prowadzone jest postępowanie sprawdzające w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji w Pleszewie, w związku z interwencją, jaką podjęli 4 sierpnia wobec kierowcy, w stosunku do którego dokonano tzw. zatrzymania obywatelskiego. Przedmiotem tego postępowania jest ewentualne zaistnienie przestępstwa po stronie funkcjonariuszy. Na obecnym etapie prokurator zlecił do przeprowadzenia szereg czynności Biuru Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Chodzi m.in. o zabezpieczenie: nagrania z zatrzymania tego kierowcy, wszelkiej dokumentacji z badania stanu trzeźwości, jak również dokumentacji medycznej ze szpitala, w którym była mu udzielana pomoc medyczna - tłumaczy pełniąca obowiązki rzecznika prasowego prokurator Sylwia Wróbel z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wynik postępowania powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dni. Od jego rezultatu będzie zależeć, czy zostanie wszczęte śledztwo.