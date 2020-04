Premier zatwierdził zadania, które otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście 4 drogi z naszego powiatu

W Wielkopolsce wsparcie rządowe otrzymają łącznie 152 zadania, w tym 41 powiatowych i 111 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 184 kilometrów dróg. W 2020 r. na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 231,7 mln zł. Niektóre zadania mają jednak charakter wieloletni i ostatecznie samorządy dostaną 284,7 mln zł.

- Budowa lokalnych dróg to wsparcie dla samorządów, ale i dla gospodarki, do której dzięki rządowemu programowi trafiają miliony złotych. Fundusz Dróg Samorządowych pozwala wyrównywać dysproporcje pomiędzy infrastrukturą w poszczególnych gminach i powiatach, a także zwiększa szanse na inwestycje i nowe miejsca pracy. Dla Wielkopolski w 2020 roku zostanie skierowanych ponad 231 mln zł. To ogromne środki, dlatego gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski znalazły się na liście – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. – Otrzymuję także wiele sygnałów od wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, którzy niezależnie od barw politycznych niezwykle doceniają program, który znacząco przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury w poszczególnych regionach Wielkopolski – dodaje wojewoda.