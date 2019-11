Pożar na pleszewskim złomowisku

Odwiedzili Kenię, Wielką Brytanię, USA, Bangladesz oraz Ukrainę

W ciągu jednej lekcji uczniowie Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych zawitali do Kenii, Wielkiej Brytanii, USA, Bangladesz oraz Ukrainę. Było to możliwe dzięki narzędziu „Skype in the Classroom („Skype w klasie”) które daje nauczycielom i uczniom możliwość spotkania z rówieśnik...