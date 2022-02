Powiat pleszewski. "Nie będziemy umierać w ciszy" i "Stop drożyźnie". Rolnicy wyjechali na ulice

9 lutego 2022 roku w całym kraju odbywają się protesty rolników. Dominują dwa hasła "Nie będziemy umierać w ciszy" i „Stop drożyźnie”. Najwięcej manifestacji - 12 - zaplanowano w Wielkopolsce. Strajkują również gospodarze z powiatu pleszewskiego, którzy o godzinie 9 spotkali się na parkingu przy markecie Dino (zjazd Kowalew/Dobrzyca). Stąd kolumna ciągników wyruszyła w kierunku ronda w Gołuchowie spowalniając ruch na drodze krajowej nr 12. Dlaczego rolnicy zdecydowali się wyjść na ulice?

- Nie możemy pozwolić na to, żeby umierała polska wieś. Mamy dosyć tej ignorancji ze strony państwa. Mamy dużo problemów. Choćby produkcja trzody chlewnej, która dominuje w powiecie pleszewskim jest nieopłacalna. Widzimy, co się dzieje w sklepach. Wszystko drożeje, tylko produkty rolne tanieją lub ceny są na poziomie sprzed 20 lat - mówił Damian Pelka, koordynator Agrounii w powiecie pleszewskim. - Potrzebne są zmiany systemowe w rolnictwie. Musi nastąpić obniżka cen nawozów, paliwa, energii czy gazu. To wszystko generuje nam ogromne koszty - podkreślał.