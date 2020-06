Powiat pleszewski. 70 mandatów wystawionych w czasie policyjnej akcji

- W dniach od 29 do 31 maja br. policjanci skontrolowali 82 pojazdy. Kontrola pięciu z nich zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, m.in. za brak ważnych badań technicznych pojazdu. Mundurowi w tych dniach ujawnili 79 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Łącznie nałożyli 70 mandatów karnych i pouczyli 9 kierowców. Niestety, 73 wykroczenia to przekroczenia prędkości. 4 kierowców straciło prawo jazdy za zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali też 31-latka, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.