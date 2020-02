Powiat pleszewski. 16 pożarów sadzy!

- Przypominamy, że główną przyczyną zapalenia się sadzy są zaniedbania, których dopuszczają się właściciele lub zarządcy budynków w kwestii regularnego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Do powstania pożaru sadzy przyczynia się także niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, np. wrzucanie do pieca materiałów, śmieci o złożonym składzie chemicznym, jak np. tworzywa sztuczne. Wytwarzają one wiele sadzy, która osiada na wewnętrznych ściankach komina i niewyczyszczona stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców domu. Dlatego po raz kolejny apelujemy: sprawdzajmy przewody kominowe i dokonujmy czyszczenia zgodnie z ich stanem, a nie tylko z minimum wymaganym przez przepisy - mówi asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie, który podkreśla również, że strażacy zobowiązani są do wystawienia mandatu, jeśli dojdzie do złamania przepisów Kodeksu Wykroczeń.

Art. 82.

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

pkt. 3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

pkt.7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.