Poprosiła o jedzenie, a potem... 72-latka zachowała zimną krew i wezwała policję

- Do drzwi jednego z mieszkań zapukała kobieta, która poprosiła o jedzenie. 72-letnia właścicielka mieszkania weszła do kuchni, aby dać kobiecie kanapkę. 72-latka nie zamknęła jednak drzwi wejściowych i kobieta weszła do środka. Po chwili zaoferowała do sprzedaży koc, zasłaniając widok na resztę mieszkania. Wtedy 72-latka zorientowała się, że może paść ofiarą kradzieży i poinformowała kobietę, że dzwoni na Policję. Wtedy kobieta wybiegła z mieszkania. W tej sytuacji wszystko skończyło się szczęśliwie - relacjonuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Policja apeluje:

Nic nie jest w stanie skuteczniej ochronić mienia, jeżeli jego właściciele nie podejmą starań aby o nie dbać. Obowiązek opiekowania się własnymi dobrami spoczywa na nas samych. Pamiętajmy, wielu kradzieży można uniknąć, należy jednak przestrzegać norm bezpieczeństwa, takich jak niewpuszczanie do domów osób obcych czy też zamykanie drzwi wyjściowych, nawet gdy tylko na krótko opuszczamy mieszkanie. Muszą o tym pamiętać szczególnie osoby mieszkające samotnie.