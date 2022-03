Ponad 100 nowych ochotników wstąpiło do wielkopolskich terytorialsów. To nauczyciele, kucharze, uczniowie i studenci

Ponad 100 nowych ochotników wstąpiło do wielkopolskich terytorialsów

- W koszarach pojawili się m.in. nauczyciele, kucharze, uczniowie i studenci. Rekruci, którzy wytrwają do końca szkolenia, uzyskają nowe umiejętności i wkrótce zostaną żołnierzami. Przed bramą jednostki stanęły również osoby, które mają za sobą przeszłość wojskową i chcą ponownie wrócić w szeregi armii. Dla nich przeznaczone jest ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze. Obie formy będą tym razem prowadzone w 151 batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie - opowiada ppor. Anna Jasińska - Pawlikowska, oficer prasowy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Większość kandydatów, którzy przekroczyli bramy koszar, nie miała dotąd do czynienia z wojskiem. Aby podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił w wojsku, musieli porzucić na najbliższych 16 dni swoje życie domowe i zawodowe.

Kandydaci, którzy udowodnią, że zasługują, by nosić mundur, złożą uroczystą przysięgę 26 marca w Skwierzynie. Warto podkreślić, że szkolenie podstawowe, to wstęp do dalszego szkolenia. Pełne wyszkolenie żołnierza WOT trwa 3 lata. Wówczas żołnierze przechodzą certyfikację i osiągają gotowość bojową.