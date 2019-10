Polska złota jesień w Gołuchowie

- Swoją wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzenia zagrody żubrów, koników polskich i danieli. Spacerując alejkami największego w Wielkopolsce parku oglądaliśmy budki lęgowe, paśniki i inne urządzenia służące do ochrony ptaków, nietoperzy i mrówek. Przy promykach pięknego słonecznego jesiennego dnia przeszliśmy przez park aby zwiedzić dawną rezydencje Jana Działyńskiego i jego żony Izabelli z Czartoryskich gdzie podziwialiśmy wspaniałe zbiory dzieł sztuki. Przedszkolaki dowiedziały się co to jest muzeum oraz w jakim celu chroni się zabytki i gromadzi eksponaty muzealne. W bogato urządzonych wnętrzach pałacu mogliśmy zobaczyć m. in. wazy greckie, które mają ponad 2500 lat, wspaniałe gobeliny, portrety, rzeźby, rzadkie okazy mebli - relacjonują wychowawczynie.