Policyjna akcja ,,Zapnij pasy - żyj dłużej"

Funkcjonariusze pleszewskiej komendy zorganizowali działania profilaktyczne pn. „Zapnij pasy – żyj dłużej”. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na przestrzeganie przepisów, dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz stosowania fotelików ochronnych służących do przewożenia dzieci. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu kierujący pojazdami otrzymali zawieszki zapachowe z hasłem, które przypomina o tej konieczności.

Potrzebę zapinania pasów bezpieczeństwa potwierdzają zarówno badania naukowe jak i prowadzone testy. Niezapinanie ich podczas jazdy samochodem jak i niestosowanie specjalnych urządzeń do przewozu najmłodszych jest jedną z przyczyn doznawanych urazów oraz wysokiej śmiertelności wśród ofiar wypadków drogowych. Warto również pamiętać, że w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, nasze ciało przemieszcza się wewnątrz pojazdu z ciężarem nawet 2,5 tony. Dlatego też niestosowanie się do obowiązujących przepisów przez pasażera siedzącego z tyłu może przyczynić się do śmierci jego samego jak i innych osób znajdujących się w samochodzie.

Dla przypomnienia:

art. 39. 1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: