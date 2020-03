Policja zaprasza osoby objęte kwarantanną do korzystania z aplikacji

- To zaproszenie do skorzystania z aplikacji "Kwarantanna Domowa". Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej opcji. Dzięki temu będzie można łatwiej Wami się opiekować. Wystarczy tylko pobrać na smartfona aplikację "Kwarantanna Domowa" ze Sklep Play albo App Store - wyjaśnia asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Jeśli Twój numer jest już w bazie danych osób objętych kwarantanną to tylko wystarczy w aplikacji wpisać swój numer telefonu i aktywować system Jeśli aplikacja nie zadziała, należy powtórzyć aktywację za jakiś czas, bo widocznie Twój numer nie został jeszcze dopisany do bazy danych. Otrzymasz stosowne komunikaty.

- Pomóż nam i wszystkim służbom walczącym ze skutkami #koronawirus i skorzystaj z nowoczesnych technologii - zachęca policja

Więcej na temat aplikacji "Kwarantanna Domowa" na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: [TUTAJ]