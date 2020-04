Policja ostrzega: wykorzystują epidemię koronawirusa, żeby wyłudzić kod BLIK

W dobie panującej pandemii COVID-19 w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej fałszywych artykułów z koronawirusem w tle. Takie ataki mają na celu pozyskanie dostępu do naszego konta w serwisie społecznościowym Facebook i wyłudzenie kodów BLIK od naszych znajomych. Złośliwe domeny używane w atakach to: koronawirusnews[.]com.pl, e-koronawirusnews[.]pl, koronawirusnews[.]net.pl oraz ikoronawirusnews[.]pl.

Schemat takiego ataku od dłuższego czasu jest niezmienny. Strona z artykułem do złudzenia przypomina stronę znanego portalu informacyjnego lub stronę policji, a na jego końcu jest materiał video. Kliknięcie w przycisk „PLAY” wymusi konieczność zalogowania się do serwisu Facebook. Pod żadnym pozorem nie należy tego robić. W ten sposób osoby nieupoważnione uzyskują dostęp do naszego konta a następnie za pośrednictwem Messenger’a wysyłają do naszych znajomych wiadomość z prośbą o szybką pożyczkę za pomocą kodu BLIK.