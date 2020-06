Pleszewskie szkoły przygotowane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

- Wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Pleszew są już w gotowości. Reżim sanitarny zachowany. Szkoły otrzymały środki ochrony osobistej. Jutro od samego rana będę trzymał kciuki- podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni i składa się z trzech testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczeń wybiera ten język obcy, którego uczy się w szkole. Może to być: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński lub włoski. Egzamin jest obowiązkowy i trzeba do niego podejść, ale nie można go nie zdać.