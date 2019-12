Pleszewskie Amazonki wraz z przyjaciółmi zasiadły do wigilijnego stołu. Życzenia składali przedstawiciele władz samorządowych i PCM

W Restauracji Kasyno pleszewskie Amazonki spotkały się na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym. W tym szczególnym dniu towarzyszyli im przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych i Pleszewskiego Centrum Medycznego.

- Koniec roku to zawsze szczególny czas. Przeżywamy go w gronie bliskich. Doświadczamy głębokich przeżyć i wzruszeń. Dzielimy się naszą radością i smutkiem. To dobry moment do refleksji nad sobą i swoim życiem. Dokonujemy pewnych podsumowań, pielęgnujemy wspomnienia o koleżankach Amazonkach, która odeszły. Wspominamy i tęsknimy. Będą z nami tak długo, jak długo pozostaną w naszej pamięci. W bieżącym roku odeszły Ania, Teresa, Justyna... W sumie pożegnaliśmy 16 Amazonek. Dodatkowe nakrycie na stole wigilijnym jest wyrazem pamięci o nieobecnych – mówiła Daniela Szkopek, która otworzyła spotkanie wspólnie z Marią Hajdasz.

Panie odśpiewały wspólnie hymn Amazonek oraz „Kolędę dla nieobecnych”. Fragment ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa przypomniał kapelan ks. Marcin Jurga. Życzenia Amazonkom składali m.in.: burmistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak, starosta Maciej Wasielewski, radna Dorota Żarnowska oraz dyrektor ds. medycznych w PCM Ryszard Bosacki. - Życzę zdrowia i siły. My możemy próbować leczyć. My leczymy. Zmieniają się metody, one są coraz doskonalsze, ale bez waszego zaangażowania, bez waszej siły woli, siły wytrwania, siły pokonania choroby, nic byśmy nie zrobili – mówił ostatni z wymienionych. - Dziękuję, że pomagacie nam, że macie tę siłę do walki. Dziękuję za wasze działania w terenie, że mówicie o profilaktyce, że wspieracie psychicznie swoje koleżanki, pomagacie im przejść te pierwsze, najtrudniejsze momenty - dodawał.