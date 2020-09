Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nabór słuchaczy na nowy semestr. Uczestnictwo w zajęciach to nie tylko okazja do pogłębiania wiedzy i rozwoju, ale także do integracji w senioralnym gronie i nawiązania nowych znajomości.

Stowarzyszenie PUTW zaprasza do udziału w zajęciach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 trwającym od października 2020 r. do końca stycznia 2021r. Na słuchaczy czekają:

· Wykłady z historii i filmu,

· Nauka języków obcych angielskiego i niemieckiego,

· Zajęcia ruchowe na basenie, w sali fitness na basenie, salce gimnastycznej, grupy do 10 osób z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych (pilates, aqua aerobik, gimnastyka usprawniająca)

· Udział w projekcie „Sięgnij po zdrowie” dla słuchaczy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapisy odbywać się będą od 14 do 27 września Dla obecnych słuchaczy:

· u starostów grup

· telefonicznie 512 691 333

· elektronicznie: pleszewutw@gmail.com Dla nowych studentów - w biurze Uniwersytetu ul.B. Krzywoustego3 (budynek CWIO) w terminach: · 14 września poniedziałek, 16 września środa godz. 11.00-13.00, 18 września czwartek godz. 15.00-17.00

· 21 września poniedziałek, 23 września środa godz. 11.00-13.00 24, września czwartek godz. 15.00-17.00 Polaków nie stać "na chorowanie" Wideo