Pleszewska biblioteka przygotowuje się powoli do ponownego otwarcia. Wszystko trzeba dostosować do wymogów sanitarnych - tak, by korzystanie z biblioteki było nie tylko przyjemne, ale także bezpieczne.

- Śledźcie naszą stronę internetową biblioteka.pleszew.pl Tam wkrótce znajdziecie bardzo ważne informacje dotyczące korzystania z biblioteki w ten trudny czas, ponieważ wszystko przez jakiś czas będzie inaczej - informuje biblioteka. Teraz wszyscy czekają już tylko na ,,zielone światło", by znów móc przyjmować pleszewskich czytelników.