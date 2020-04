Pleszewscy strażacy wspierają walkę z koronawirusem

- Najpierw, 31 marca do akcji ruszyła karetka medyczna, będąca jednym z pojazdów specjalistycznych pleszewskiej jednostki ratowniczo - gaśniczej. Kierowana przez strażaka i jednocześnie pielęgniarza, asp. sztab. Artura Lisa wyjechała wraz z pielęgniarką Pleszewskiego Centrum Medycznego do pobierania próbek od osób potencjalnie zakażonych koronawirusem i objętych kwarantanną domową. Dwa dni później, nasza karetka wyjechała ponownie, tym razem już w obsadzie całkowicie strażackiej - asp. sztab. Artura Lis pobierał próbki, a pomagał mu w tym st. sekc. Paweł Milczarek, strażak i licencjonowany ratownik medyczny. Tylko w ciągu tych dwóch dni strażacy odwiedzili prawie trzydzieści miejsc pobierając próbki od kilkudziesięciu osób z powiatów: pleszewskiego, kaliskiego i jarocińskiego - relacjonuje asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie.

W tym samym czasie, z początkiem kwietnia, do akcji ruszył zastęp pleszewskich strażaków, którzy podjęli się dekontaminacji i dezynfekcji Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu. Działania te były konieczne, po tym gdy u jednego ze służących tam strażaków stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2. Strażacy z naszego powiatu musieli zdezynfekować pomieszczenia, pojazdy i sprzęt, po to by ich koledzy z Kalisza mogli jak najszybciej wrócić do działań i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i powiatu kaliskiego.