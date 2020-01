Pleszewscy lekkoatleci z rekordami życiowymi rozpoczęli sezon halowy!

Największy sukces odniósł Jakub Kubasik ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie, który w biegu na 1000 m podbił halowy rekord życiowy i zajął pierwsze miejsce. Młody sportowiec trenuje pod okiem Bernarda Woźniaka.

Z występu swoich podopiecznych zadowolona jest również Patrycja Kruchowska - Wojcieszak. Łukasz Szymczak (SP nr 2 w Pleszewie zajął 4 miejsce w biegu na 2000 m z czasem 7.10,20, który jest jego nowym rekordem życiowym. Siódma na dystansie 600 m była Milena Bochniak, która również pobiła swój rekord życiowy - 2.02,59.

Rekordy życiowe na swoim koncie zapisali również Sandra Nowakowska (SP nr 3 Pleszew), która w biegu na 300 metrów zajęła 14 miejsce. Z kolei w biegu na 60 m zawodniczka z Pleszewa została sklasyfikowana na 22 pozycji.

- Dla moich zawodników był to debiut na halowej imprezie, a dla dziewczyn pierwszy klubowy start w karierze. Jakub Kubasik zbliżył się do wyniku ze stadionu otwartego, a to tez bardzo duży wyczyn - podkreśla Patrycja Kruchowska - Wojcieszak. - Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się świetnie, bo nikt z nich nie przygotowuje się do startu w hali. Jest to start kontrolny i kolejny punkt treningowy w czasie przygotowań do biegów przełajowych i swojego rodzaju obycie się ze stresem - zaznacza trenerka.