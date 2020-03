Pleszewianka w czasie kwarantanny... wybrała się do sklepu!

- Wczoraj, 18 marca br. mundurowi zadzwonili do 59-letniej mieszkanki Pleszewa, aby potwierdzić jej obecność w mieszkaniu. Kobieta, dwa dni wcześniej powróciła z zagranicy, z tego też powodu został nałożony na nią obowiązek odbycia kwarantanny. Policjanci nie zastali 59-latki w domu, gdyż wybrała się ona do sklepu na zakupy. Teraz odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie - mówi asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Jak dodaje policjantka, w tej sprawie policjanci przeprowadzą postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 116 KW, dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypadku osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości do 500 zł.

Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu i może nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł. Ponadto, sprawa może też trafić do prokuratury, aby oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do roku więzienia.

