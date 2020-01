Pleszewianin Roku 2019. Kto nim zostanie? Możecie mieć swój udział w wyborze laureata.

Tegoroczne głosowanie w plebiscycie Pleszewianin Roku będzie miało u nas nową, odświeżoną formułę. Rezygnujemy z głosów sms-owych, na rzecz mediów społecznościowych. Teraz każdy z Was swój głos w postaci ,,lajka" może zostawić pod zdjęciem tej osoby (lub osób), która Waszym zdaniem zasługuje na tytuł. Macie na to czas do piątku, 24 stycznia do godz. 21.00.Oczywiście, jak co roku, wyniki Waszych głosów zostaną zestawione z rezultatami głosowania w ,,Życiu Pleszewa" oraz głosami kapituły. Do dzieła!