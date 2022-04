Pleszew. Zwiedzanie zakładu i seminarium. FAMOT zaprosił na obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy z firmą FAMOT

W czwartek, 28 kwietnia 2022, przypadły obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Z tej okazji pleszewska firma FAMOT zorganizowała dwuczęściowe wydarzenie. Pierwszy etap stanowiło zwiedzanie zakładu. Następnie przyszedł czas na seminarium w Zajezdni Kultury. Tematyka dotyczyła m.in. mobbingu w relacjach pracowniczych, zagrożeniach wypadkowych przy użytkowaniu maszyn i urządzeń, czynniku biologicznym w środowisku pracy (pandemia COVID-19) czy bezpieczeństwa pożarowego w zakładach produkcyjnych. Krótkie wykłady wygłosili przedstawiciele choćby Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

Goście mogli poznać również historię firmy FAMOT, która sięga 1877 roku. To wtedy Ignacy Jezierski założył mały warsztat zajmujący się produkcją maszyn rolniczych. Ponad 40 lat później ruszyła produkcja maszyn do obróbki drewna. 1964 rok - to inauguracja produkcji obrabiarek do metali. Najnowsza historii rozpoczyna się na przełomie wieków, gdy FAMOT stał się firmą grupy DMG MORI. W 2007 roku otwarto centrum technologiczne, a w ostatnich latach nowe hale montażu i halę obróbki XXL. Na tym nie koniec. Realizowane są kolejne zadania.