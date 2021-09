Pleszew. Z Pleszewa do Dubaju. Jakub Ziemkiewicz w polskim pawilonie na światowej wystawie Expo 2020

Młody pleszewianin szykuje się do wylotu do Dubaju, gdzie 1 października zostanie otwarta światowa wystawa Expo 2020.

- Od razu wiedziałem, że to szansa dla mnie, to jest coś czego szukałem, czego oczekiwałem od studiów: szansy na rozwój i zrobienia czegoś więcej - podkreśla Jakub Ziemkiewicz wspominając dzień, gdy zobaczył ogłoszenie rekrutacyjne. - Jestem człowiekiem otwartym, ambitnym i bardzo chętnie podejmuję nowe wyzwania - zaznacza.

Aby zdobyć zaproszenie do Dubaju student musiał przejść kilkuetapową i żmudną rekrutację: zaprezentować siebie, swoje umiejętności, doświadczenia, osobowość i pasje. Praktyki studenckie podczas Expo 2020 zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i to ona dokonała ostatecznego wyboru.

- Na początku trzeba było uzyskać rekomendację Uniwersytetu do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Następnie czekało nas wypełnianie formularzy online oraz przygotowanie prezentacji o sobie w dowolnej formie. Dalsza część składała się głównie z szeregu rozmów weryfikacyjnych sprawdzających nasze zaangażowanie czy deklarowaną znajomość języków obcych. Nie obyło się też bez kilku zadań, które miały na celu zaznajomienie nas z całym projektem. Do dzisiaj często spotykamy się na szkoleniach, by jak najlepiej przygotować się do wyjazdu - tłumaczy