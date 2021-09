Pleszew. Wzięli szpadle w dłoń i zakasali rękawy. Mieszkańcy wspólnie posadzili choinki na boisku

Okazuje się, że sadzenie choinek może okazać się bardzo dobrą integracją. Na apel przewodniczącej Osiedla nr 6 Doroty Żarnowskiej odpowiedzieli starsi i młodsi mieszkańcy osiedla, którzy ze szpadlami w dłoni zaczęli wykopywać dołki, aby posadzić w nich choinki.

- Młodzi tatusiowie no to szpadle w dłoń i widzimy się na naszym pięknym boisku. Naturalnie Ci co się nie boją pracy - podkreślała na osiedlowym profilu, przewodnicząca Dorota Żarnowska.