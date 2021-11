Pleszew. Wielka Bitwa Pleszewska czyli Sinior Family Breaking Jam po raz kolejny w naszym mieście

Sinior Family Breaking Jam w Pleszewie

Sinior Family Breaking Jam to prawdziwa bitwa styli tanecznych: hip-hop, popping, locking składająca się ze wspólnego jam’u i zawodów tanecznych, w których zawodnicy konfrontują swój styl, technikę i energię pod okiem jury. Pojedynki tancerzy sędziować będą zaproszeni goście, czołowi streetdancerzy z Polski. Świetny dj zapewnia oprawę muzyczną.

- Zapraszamy wszystkich B-boy's i B-Girl's do wspólnej wymianki w kołach, wszystkich sympatyków tańca breaking, miłośników hip-hopowych klimatów, fanatyków dobrych brzmień oraz tych którzy nie wiedzą o co w tym wszystkim chodzi a chcieliby zobaczyć na własne oczy- zachęcali organizatorzy.

A z tego zaproszenia skorzystało kilkunastu tancerzy z całej Polski. Sinior Family Breaking Jam to nieodłączny element breakingu. Jest jednym z głównych motywatorów do treningów jak również okazją do sprawdzenia swoich umiejętności. Dzięki startowaniu w zawodach można zdobyć doświadczenie, poznać ludzi i stać się częścią breakingowej społeczności.