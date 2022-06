Pleszew. Spotkanie z emerytowanymi pracownikami firmy FAMOT. Nie brakowało miłych wspomnień Piotr Fehler

Drzwi Otwarte w firmie FAMOT były się wyjątkową okazją do spotkania byłych pracowników pleszewskiej fabryki obrabiarek. Była to okazja do wspomnień, rozmów o aktualnej sytuacji firmy oraz drobnych upominków od firmy, które trafiły na ręce byłych pracowników