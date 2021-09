Pleszew. Śmieci wylewają się z ulicznych koszy! To małe wysypiska śmieci! Kiedy to się skończy?

Nowe budynki, nowe ulice, nowe chodniki czy oświetlenie uliczne - Pleszew każdego dnia zmienia się na plus, ale pewne problemy od lat wydają się nierozwiązywalne. Wśród nich - kwestia czystości na ulicach. Jeden z naszych Czytelników postanowił przyjrzeć się sprawie miejskim koszy na śmieci. Zaczął od obserwacji tych, obok których przechodzi codziennie.

- Śmietniki przy ulicy Poznańskiej obserwowałem od dłuższego czasu. Doszedłem do wniosku, że one chyba nigdy nie są opróżniane. Być może ktoś o nich zapomniał, a to jest przecież centrum miasta. Te kosze mijają setki osób dziennie, a są przecież goście, osoby z zewnątrz - podkreśla nasz Czytelnik. - Jestem bardzo wrażliwy na śmiecenie. Uważam, że nasze społeczeństwo wymaga edukacji i zmiany mentalności, bo dla wielu osób wyrzucenie papierka czy papierosa na ulicę to jest norma, że nie wspomnę już o wyrzucaniu śmieci w lesie czy z okien samochodu - tłumaczy.