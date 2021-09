Pleszew. Śledztwo w sprawie pleszewskiego radnego przedłużono do końca lutego. Zarzuty usłyszało już 14 osób!

Przypomnijmy, że pleszewski radny Eryk K., będąc beneficjentem projektu, w okresie od maja do grudnia 2018 roku, miał przedkładać Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu poświadczające nieprawdziwe wydatki dokumenty, aby uzyskać wsparcie w kwocie ponad 500 tys. zł.

Sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy i nie związana jest z pełnioną przez pleszewianina funkcją radnego miejskiego. Jak wyjaśnia nam Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w trakcie postępowania przesłuchiwano uczniów pleszewskich szkół, w których podejrzany realizował projekty edukacyjne. W związku ze sprawą zarzuty postawiono jeszcze dwóm innym osobom z powiatu, związanym wówczas z placówkami oświatowymi - Arturowi K. i Iwonie K.

- Obecnie przedstawiane są zarzuty osobom uprawnionym do wystawiania różnego rodzaju dokumentów (rachunków, wykazów, zestawień) związanych z realizacją m.in. kursów i szkoleń finansowanych z funduszy publicznych. Dotyczą one udzielania m.in. Erykowi K. pomocy w ich wyłudzaniu poprzez wystawianie nierzetelnej, niezgodnej z prawdą dokumentacji, którą następnie Eryk K. posługiwał się w celu zyskania dofinansowania. Zarzuty związane z tzw. pomocnictwem dotyczą czynów, do których miało dochodzić głównie w miejscowości Marszew oraz w Grudziądzu - podaje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.