Pleszew. Rozbiórka Domu Kultury. Wystarczyły zaledwie dwa dni i dawna siedziba Domy Kultury przeszła już do historii

Rozbiórka Domu Kultury w Pleszewie

W środę, 14 grudnia rozpoczęła się rozbiórka dawnej siedziby Domu Kultury przy ulicy Poznańskiej. Patrząc na powstałe ruiny wielu mieszkańców z sentymentem zaczęło wspominać wydarzenia i imprezy, które miały miejsce w budynku przy ulicy Bogusza.

Rozbiórka dawnej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, to pierwszy etap prac. W kolejnym wyburzona zostanie kamienica znajdująca się u zbiegu ulic Bogusza i Poznańskiej. Pusty plac będzie można wykorzystać przy rozbiórce „kamienicy po Sąginie”. Będzie to spore wyzwanie logistyczne, bowiem budynek ma dwa piętra, wysoki parter i stoi przy ruchliwej ulicy. W związku z tym konieczne będzie wyłączenie na kilka dni fragmentu drogi oraz chodnika. Właściciel firmy Tomasz Lewandowski przewiduje, że stanie się to po Nowym Roku. Koszt prac sięga 240 000 złotych.