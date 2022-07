Pleszew. Remont Zespołu Szkół Technicznych dobiegł końca

Remont Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie dobiegł końca

Kapitalny remont Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie dużo później niż pierwotnie zaplanowano, ale dobiegł końca. Termin finału prac początkowo przewidziany był na koniec 2021 roku, ale później został kilkakrotnie przesunięty. Firma wykonująca roboty poślizgi tłumaczyła pandemią. Przypomnijmy, że modernizacja obejmowała: remont wnętrz, korytarzy, klatek schodowych i klas, przebudowę części administracyjnej, budowę ogólnodostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych wraz z montażem pochylni dla wózków inwalidzkich, wymianę całej instalacji c.o. i 2 pieców gazowych w kotłowni, nowe instalacje w budynku: hydrantową, elektryczną, oświetleniową, sygnalizacji ppoż i awaryjno-ewakuacyjnej, sieci teleinformatycznej, internetowej oraz monitoringu. ZST zyska również nowe pomoce dydaktyczne, w tym: komputery, wózek widłowy, paletyzator, całą gamę stanowisk demonstracyjnych, zestawów egzaminacyjnych, modeli i przyrządów.

- Klasy jeszcze są puste, ale mamy kilka ofert na wyposażenie ich w nowe meble. Koszt zakupu to blisko 1 000 000 zł. Uczniowie we wrześniu powrócą do pięknie odremontowanych i wyposażonych pracowni - podkreśla starosta Maciej Wasielewski.