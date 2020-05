Pleszew. Przez cały dzień będą się modlić na Rynku

Modlitwa trwać będzie od godz. 7.00 do 21.30. Wierni będą modlić się w parach, zmieniając się co 15 minut. Poszczególne grupy i wspólnoty działające przy parafii mają podjąć tego dnia modlitewne czuwanie.

- Wiemy, że nie możemy się gromadzić, ale indywidualne czuwanie całodzienne jest darem naszej Parafii w modlitwę Uwielbienia i przeproszenia Boga, by On okazał nam Swoje Miłosierdzie. Proszę wszystkich Parafian o duchowe włączenie się w to dzieło. Można też na chwilę wybrać się pod Figurę, by przez chwile pomodlić się do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Po ustaniu epidemii przyrzekamy Bogu, że przejdziemy z procesją pokutną ulicami miasta Pleszewa - informuje proboszcz parafii św. Floriana ks. Krzysztof Guziałek.