Pleszew. Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Dwa ciała, jedna osoba przeżyła. AKTUALIZACJA

- Kilka minut przed godz. 12 dyżurny pleszewskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Pl. Kościuszki w Pleszewie. Ze wstępnych ustaleń wynika, ze do pomieszczenia biurowego w jednym z budynków weszło kilku mężczyzn, którzy pobili trzy osoby znajdujące się w środku. Dwóch mężczyzn poniosło śmierć, natomiast trzeci został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, dokonujemy min. oględzin miejsca zdarzenia. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców zdarzenia - informuje st.asp. Monika Kolaska z pleszewskiej Komendy.