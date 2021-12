Pleszew. Pod Mikołajkową choinką zaroiło się od... Mikołajów

Mikołajki na Osiedlu Reja w Pleszew

Na Osiedlu Reja w Pleszewie zaroiło się… od Mikołajów, Reniferów i Śnieżynek. To znak, że święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Przewodniczący Osiedla nr 9 wraz z Zarządem przygotował dla mieszkańców świąteczne spotkanie, aby poczuć magię Bożego Narodzenia. Punktualnie o godzinie 16:30 w rytm największych świątecznych przebojów zapalono Mikołajkową choinkę, którą ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa. Choć wieczór był mroźny to atmosfera na Osiedlu Reja była gorąca. Wszystko to za sprawą ogniska, ale również św. Mikołaja, który przybył specjalnie na życzenie najmłodszych mieszkańców i rozdawał prezenty tylko grzecznym dzieciom, a tych na całe szczęście nie brakowało.