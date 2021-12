Pleszew. Pochodząca z Pleszewa Oktawia Gorzeńska stawia na "rewolucje" i "ewolucje" w edukacji. Właśnie wydała własną książkę!

Projekt zmiana - od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole

- I tak spełnia się moje wielkie marzenie! Książka, która kosztowała mnie wiele wysiłku i walki samej z sobą, ale jestem z niej bardzo dumna. Porównuję to do momentu, kiedy kończyła się budowa szkoły w Gdyni, a wraz z nią kończyła się moja ścieżka w systemie. – pisze Oktawia Gorzeńska – absolwentka Pleszewskiej Dwójki i Liceum im. St. Staszica w Pleszewie

Oktawia Gorzeńska wwoje edukacyjne doświadczenia zebrała w książce – warsztatowniku, skierowanym do nauczycielek, nauczycieli, dyrektorek i dyrektorów szkół, do pasjonatek i pasjonatów edukacji, do Rodziców, którzy z troską patrzą na edukacyjny rozwój swoich dzieci i do wszystkich, którym edukacja jest bliska!

„Warsztatownik” to książka która: