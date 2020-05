Pleszew. Piękny Delgado wciąż czeka na swoją szansę

- Delgado jest pięknym dostojnym psem w typie rasy plot hound. Ma cudowne umaszczenie, wspaniały charakter, a mimo to nikt o niego nie pyta. Przeszłość ma raczej nieciekawą. Gdy do nas trafił, zachowywał się jakby był trzymany na łańcuchu lub zamknięty w kojcu. Miał niespożyte pokłady energii, w sumie nie ma co się dziwić. Gdybym miała siedzieć pół życia w jednym miejscu, zapewne zachowywałabym się podobnie. Delgado zrobił ogromne postępy. Ładnie idzie na smyczy. Początkowo na spacerach krążył w kółko. To bardzo mądry, karny i posłuszny pies.

Jest dużym psem, ok 7-8 letnim- czego w ogóle nie widać. Jest bardzo pogodny, ruchliwy i chętny do zabawy. Na wybiegu pięknie bawi się piłką i lubi robić podkopy, gdy na chwilę spuścimy z niego wzrok - opowiadają o swoim podopiecznym wolontariusze z pleszewskiego azylu.

Kontakt w sprawie adopcji

506 019162, 730857275, 721267783