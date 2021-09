Pleszew. Piękna inicjatywa młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania

U Blanki lekarze rok temu wykryli agresywnego i trudnego do wyleczenia rozlanego glejaka pnia mózgu DIPG. Dzięki ludziom dobrej woli zebrano pieniądze na leczenie dziewczynki. Rodzina miała nadzieję, że wkrótce pojawi się jakaś szansa na leczenie. Niestety, póki co medycyna jest bezradna i do tej pory nie udało się znaleźć sposobu na tę podstępną chorobę, która na początku często nie daje objawów.

Medycy nie pozostawiają złudzeń najbliższym Blanki. Nowotwór jest coraz bardziej inwazyjny i wkrótce stan dziecka może się pogorszyć. Rodzice wierzą jednak, że stanie się cud i ich dziecko przeżyje. Sama czterolatka też nie traci optymizmu. Na razie chodzi do przedszkola i z niecierpliwością wyczekuje listonosza, bo ma nadzieję, że ten za każdym razem ma dla niej jakąś przesyłkę.

- Tak zrodził się pomysł cioci dziewczynki, która zaapelowała do wszystkich, by przysłali jej urodzinowe pocztówki. Nasza młodzież postanowiła odpowiedzieć na ten apel. Grupa uczniów własnoręcznie przygotowała kartki urodzinowe z wizerunkiem dinozaura, bo te zwierzęta nasza mała bohaterka lubi najbardziej. Przy okazji my też zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję wysyłania kartek. Nawet jeśli dotrą do jubilatki po urodzinach, to i tak zapewne sprawią jej ogromną radość - mówi Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.