Pleszew. Pędził przez wieś jak szalony! Nagrali go mundurowi z policyjnej grupy Speed Piotr Fehler

screen z nagrania z wideorejestratora / fanpage KPP Jarocin

Policyjna Grupa Speed prowadziła w ostatnim czasie wzmożone działania na terenie powiatu pleszewskiego, w których uczestniczyli także policjanci jarocińskiej drogówki. I to właśnie oni namierzyli kierowcę z powiatu pleszewskiego, który nieświadomy tego, że jest filmowany przez kamerę fotoradaru, jechał dalej z ponad dwukrotnie wyższą prędkością niż zezwalają na to przepisy. Po chwili zatrzymała go policja. Do zdarzenia doszło we Wronowie