Pleszew. "Nowoczesna jest mało znaczącym dodatkiem do Platformy Obywatelskiej". Małgorzata Wysocka-Balcerek rezygnuje z członkostwa

Małgorzata Wysocka-Balcerek poinformowała w mediach społecznościowych o swojej rezygnacji z członkostwa w Nowoczesnej. Jak podkreśla radna miejska nie widzi ona w tym momencie sensu uczestniczenia w tym projekcie.

- Poza mailami brak jakiegokolwiek zainteresowania strukturami, które kurczą się w zastraszającym tempie. Większość wspaniałych ludzi, których ceniłam, odeszła czy to do innych partii czy też całkowicie wycofała się z polityki. Nowoczesna, niestety, jest w tej chwili mało znaczącym dodatkiem do Platformy. Przykro mi bardzo, że wszystko tak się potoczyło. Dalej uważam, że program N był najlepszym z możliwych. Dziękuję bardzo wszystkim, z którymi do tej pory współpracowałam i którzy pomagali mi w jakikolwiek sposób. Zamierzam dalej działać politycznie i społecznie - podkreśla Małgorzata Wysocka-Balcerek.