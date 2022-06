Pleszew. Nie tylko Ferdynand Kiepski. Spotkanie pełne humoru z Andrzejem Grabowskim

Pleszew. Andrzej Grabowski w Pleszewie

Spotkanie z aktorem przyciągnęło pod pleszewską bibliotekę rekordową publiczność. Szybko zabrakło miejsc siedzących, co wcale nie zniechęciło fanów Andrzeja Grabowskiego do pozostania. Co ciekawe, wśród widowni znalazły się zarówno bardzo młode osoby, jak i te w podeszłym wieku. Widać, że działalność artystyczna aktora łączy pokolenia, a jak łatwo się domyślić, największym łącznikiem jest serial "Świat według Kiepskich".

- Jestem pod wrażeniem, jak wygląda Pleszew i w jakim miejscu się znajduję. Mogą być państwo dumni z tego miejsca, bo ja jestem. Muszę szczerze przyznać, że Pleszew jest lepszy od Kalisza - mówił Andrzej Grabowski, który otrzymał za te słowa gromkie brawa od pleszewskiej publiczności.

Temat Ferdynanda Kiepskiego wracał jak bumerang i budził wśród publiczności najwięcej emocji. Nie stronił od niego również sam artysta, który ze znanym sobie poczuciem humoru opowiadał o swoich sąsiadach z kamienicy. Przewijał się temat Paździocha, Halinki, Cyca, Mariolki czy Boczka. . Można było odnieść wrażenie, że Andrzej Grabowski jest już pogodzony z tym, że to właśnie ta rola przysporzyła mu najwięcej popularności, choć nie jest z tego faktu do końca zadowolony.