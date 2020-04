Pleszew na pomoc przedsiębiorcom. Zaplanowano umorzenia podatku i zwolnienia z dzierżawy

Rozwiązania zaproponowane przez burmistrza zostało przepracowane wspólnie z radnymi. - Możliwe jest zwolnienie o 100 procent podatku od nieruchomości na okres trzech miesięcy - kwiecień, maj i czerwiec - tłumaczy burmistrz. Część rozwiązań zostanie wprowadzona zarządzeniem burmistrza, a kolejne zostaną poddane pod głosowanie w czasie zaplanowanej na najbliższą środę sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? To zależy od tego, czy dotyczy ich zakaz prowadzenia działalności w związku z trwającą epidemią, czyli - jak wyjaśnia Arkadiusz Ptak, choćby gastronomię, salony fryzjerskie, gabinety odnowy. Jeśli tak, to w sytuacji, gdy prowadzą działalność w swojej nieruchomości, otrzymają trzymiesięczne zwolnienie z podatku od nieruchomości.

W przypadku, gdy biznes funkcjonuje w dzierżawionych pomieszczeniach, właściciel nieruchomości również może liczyć na umorzenie podatku, o ile sam zastosuje wobec przedsiębiorcy obniżkę czynszu za ten okres w wysokości dwukrotności tego podatku.