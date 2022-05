Pleszew. Lawenda 4 You stawia na ekologię. Lawendowe pola pod Pleszewem z własną pasieką!

Lawendowe pola pod Pleszewem, czyli Lawenda 4 You

Aby podziwiać bezkresne i piękne pola w intensywnym fioletowym kolorze, wcale nie będzie trzeba wybierać się do Prowansji. Wystarczy na przełomie czerwca i lipca wyjechać dosłownie kilka kilometrów za Pleszewa i udać się do gospodarstwa "Lawenda 4 you", które ponad 10 lat temu założyli państwo Małgorzata i Andrzej Madalińscy. To tam można porozpieszczać zmysły, zrelaksować się i poznać właściwości tej niezwykłej rośliny. Tym razem zadbają o to niezwykli goście.