Pleszew. Laboratorium przyszłości w pleszewskiej szkole! Idą z duchem czasu

W Szkole Podstawowej nr 1 w Pleszewie powstało Laboratorium Przyszłości. Projekt został zrealizowany w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

- Laboratoria przyszłości to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach tego programu w szkole powstały dwie nowe pracownie: STEAM i studio nagrań, doposażona pracownia techniczna oraz biologiczna. W studiu nagrań znajduje się konsola, mikser obrazu oraz dźwięku, aparat cyfrowy z możliwością nagrywania, laptop, oświetlenie do realizacji nagrań, greenscreen, statyw z akcesoriami, gimbal, nagłośnienie, mikrofony kierunkowe z akcesoriami oraz mikroporty. Pracownia STEAM została wyposażona w trzy drukarki 3D wraz z akcesoriami, dziesięć długopisów 3D z filamentem w różnych kolorach do wykonywania rysunków przestrzennych w 3D oraz dwóch laptopów do obsługi drukarek - wyliczają przedstawiciele pleszewskiej Jedynki.