Pleszew. Kwitło tam nocne życie miasta. Teraz będą mieć "oko" na park miejski

Nocne życie miasta kwitnie w parku miejskim. O tym wielokrotnie informowali nas Nasi Czytelnicy. Porozrzucane butelki. Potłuczone szkło. Przepełnione kosze na śmieci i unoszący się z nich intensywny zapach to smutny widok weekendowych spotkań młodzieży. Wielu mieszkańców bało się wracać wieczorami przez park miejski w "nastrojowym półmroku".

- Strach jest przejść tamtędy pod osłoną nocy. Głośna muzyka, krzyki. To słychać na porządku dziennym. Najgorzej jest jednak w weekendy. Wielokrotnie zgłaszałam to policji czy straży miejskiej, ale żadnych efektów to nie przyniosło - podkreśla jedna z mieszkanek.