Pleszew. Koronka Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata. Wierni uczcili Godzinę Miłosierdzia. Wspólnie odmówili koronkę

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata w Pleszewie

Uczestnicy tej wyjątkowej akcji modli się o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, mógł włączyć się każdy. Wystarczyło znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie, a jeśli to niemożliwe – to można było połączyć się duchowo.

Do modlitewnej akcji po raz kolejny włączyli się wierni z parafii pw. św. Floriana w Pleszewie, którzy spotkali się pod kościołem, gdzie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego

W tym roku modlącym towarzyszyłu następujące intencje: