Pleszew. Gwiazda "M jak miłość" wystąpi w Pleszewie. Sławek Uniatowski zaśpiewa podczas tradycyjnego koncertu z okazji Dnia Kobiet

Sławomir Uniatowski zagra w Pleszewie

Koncert Sławka Uniatowskiego to ciekawa propozycja spędzenie Dnia Kobiet w wyjątkowej atmosferze. Klimatyczna muzyka, teksty z przesłaniem, bardzo dobry kontakt ze zgromadzoną publicznością i owacje na stojąco – tak w wielkim skrócie można podsumować koncerty Uniatowskiego. Wyjątkowe aranżacje, ciepły barytonowy głos, klimat i atmosfera koncertu sprawią, że ten dzień na długo pozostanie Państwu w pamięci. Koncert Sławomira Uniatowskiego odbędzie się już 4 marca z okazji Dnia Kobiet. Sprzedaż biletów ruszy już wkrótce.

O Sławku Uniatowskim

W wieku pięciu lat zaczął uczyć się gry na instrumentach klawiszowych. Jego pierwsze występ na scenie odbył się, gdy miał trzynaście lat W tym czasie dostał też angaż wokalisty i pianisty w studenckim bluesowym zespole. Z czasem muzyka zafascynowała go do tego stopnia, że zaczął komponować i pisać teksty piosenek oraz wygrywać lokalne konkursy. W wieku szesnastu lat został zauważony wpływowych ludzi, którzy umożliwili mu granie w kilku ciekawych i dobrze opłacanych miejscach. Został dostrzeżony przez Sławomira Ciesielskiego, perkusistę legendarnego zespołu Republika i lidera instrumentalnej grupy Kije, w którym współkomponował oraz grał na syntezatorach.

Rozwój kariery Sławka Uniatowskiego

W 2005 wziął udział w czwartym sezonie programu muzycznego Idol. Dotarł do finału, w którym zajął drugie miejsce. W tym samym roku razem z Marylą Rodowicz nagrał utwór „Będzie to co musi być”, wydany na jej płycie pt. Kochać.