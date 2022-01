Pleszew. Dziś trzecia rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. W 2019 roku Pleszew wysłał "Światełko do nieba"

Rocznica śmierci Pawła Adamowicza

Dokładnie trzy lata temu spotkanie zainspirowali wolontariusze Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pleszewie w porozumieniu z komendantką hm Sławomirą Madalińską. Dołączył do nich na swoim profilu społecznościowym burmistrz Arkadiusz Ptak, zapraszając pleszewian do wspólnego przeżywania żałoby po człowieku, który został śmiertelnie ugodzony nożem podczas „Światełka do nieba” w Gdańsku na scenie podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.