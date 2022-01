Pleszew. Diabły, anioły i trzej królowie na drezynie „W drodze do Betlejem” czyli jasełka na torowisku

W drodze do Betlejem - widowisko Teatr Prawie Wielki

Po pandemicznej przerwie aktorzy amatorzy z Kowalewa wrócili i wystąpili na torowisku. Pleszew stał się dla nich przystankiem "W drodze do Betlejem". Właśnie taki tytuł miało widowisko teatralne, które Teatr Prawie Wielki przygotował z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Święta Trzech Króli.

"W drodze do Betlejem" to uwspółcześniona wersja jasełek, w której przeplatały się wątki biblijne i postacie znane z Ewangelii. Fabuła osnuta była wokół diabełka, który pomaga zbłąkanemu aniołkowi dostać się do nieba, za co stare diabły obcinają mu rogi i wyrzucają go z piekieł. Zabłąkanego, przygarniają pasterze i zabierają z sobą do Betlejem. Podobnie jak trzej królowie, którzy do żłobka... przyjechali drezyną.