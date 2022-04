Pleszew. Barbara Szelągiewicz i Michał Zator wystąpią w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie

Niezwykłe połączenie harfy i skrzypiec. Barbara Szelągiewicz i Michał Zator wystąpią w Pleszewie

Państwa Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara zaprasza na koncert Barbary Szelągiewicz i Michała Zatora. Utalentowani artyści wystąpią w naszym mieście w piątek, 22 kwietnia 2022 roku. Początek wydarzenia o godzinie 19. Bilety w cenie 35 zł - przedsprzedaż lub 45 zł - w dniu koncertu dostępne są w sekretariacie PSM. Rezerwacja wejściówek możliwa jest pod adresem: [email protected]

Michał Zator to najprawdopodobniej jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar, akompaniując sobie do śpiewu. Wielokrotnie zapraszany do współpracy przez polskie filharmonie. Jest stypendystą marszałka wielkopolski, półfinalistą piątej edycji programu "Mam Talent", współtwórcą projektu muzycznego "Natalia Niemen i Michał Zator improwizują Babuchowskiego". W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie. W pracy pomaga mu rzetelne wykształcenie otrzymane na Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem.