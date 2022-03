Pleszew. Anonimowy darczyńca przekazał dla Jagódki ogromną kwotę! Konto zasiliły również pieniądze z charytatywnego biegu w Pleszewie

W zbiórce na najdroższy lek świata liczy się każda złotówka. Każda przybliża Jagódkę, chorującą na SMA do szansy na otrzymanie terapii genowej. Choć mama Jagódki podkreśla, że z dnia na dzień jest coraz ciężej, to takie dni jak 8.marca z pewnością dają ogromną nadzieję na uzbieranie pieniędzy na najdroższy lek świata. W Dzień Kobiet na konto Jagódki wpłynęły dwie kwoty 50 tys. zł i 27 zł. Tys od anonimowego darczyńcy. Swoje wpłaty anioł Jagódki opatrzył krótkim: Ufam, że zdążysz Jagódko.

- Jesteśmy wdzięczni za ogromne serce, za inicjatywę pomocy naszej małej Wielkiej wojowniczce Jagódce, za ten piękny, ogromny gest! za ten kolejny zastrzyk pozytywnej energii i nadziei. Z tych wszystkich emocji, które obecnie w nas buzują, ciężko wyrazić nam słowa, które będą w stanie oddać naszą radość Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy świadomi, kim jest Anioł naszej Jagódki, który sprawił tak ogromny prezent moim kobietkom w dniu ich święta, ale mam głęboką nadzieję, że ten post trafi do samego autora prezentu, choć nie ukrywamy, iż pragnęli byśmy razem z Jagódką podziękować osobiście. Dobro wraca pamiętajcie! A do naszego Anioła wróci ze zdwojoną siłą! Głęboko w to wierzę! - napisał w grupie Jagódka kontra SMA Jakub Michalak, tata dziewczynki.