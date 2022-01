Pleszew. 48 godzin na zbadanie seniora z COVID-19. Lekarze rodzinni krytyczni wobec pomysłu ministra. Napisali do niego list Piotr Fehler

Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wystosowali pismo m.in. do ministra zdrowia, w którym "sprzeciwiają się, by kwalifikacja do przeprowadzenia badania była oparta wyłącznie na zalecaniach administracyjnych, a nie merytorycznych". W ten sposób odnieśli się do rozporządzenia nakazującego lekarzom POZ "udzielania pacjentom pow. 60 roku życia skierowanym do odbycia izolacji w warunkach domowych wizyty osobistej przed upływem 48 godzin".